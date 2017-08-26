丹麥王子騎鐵馬現身 林志玲摀嘴驚呆

丹麥王子騎鐵馬親民現身，志玲姐姐超驚喜。(取自東方衛視微博)

林志玲近日為東方衛視《旅途的花樣》遠赴丹麥，製作單位更搶先釋出節目片段，想不到「正港」丹麥王子竟然也來了，還獨自騎著鐵馬現身，親民表現令志玲姐姐也不敢置信，當場摀嘴叫出聲。

丹麥王子親臨錄影現身，還騎著鐵馬現身，親切向眾人表示自己時常騎鐵馬接送小孩上學，展現出皇室成員平易近人又親民的一面，令志玲姐姐讚嘆不已，還送上精挑細選的蘇繡領帶給王子，還以流利的英語向王子介紹領帶的由來。

而林志玲落落大方的態度，與超強外文能力，也被大陸網友狂讚「志玲姐姐能火這麼多年真的不是靠外表」、「真的不是我說林志玲真的很完美」、「大方得體就是林志玲」。

(中時電子報)