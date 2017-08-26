南市要建國際級滑輪溜冰場 奪金女將楊合貞家人不相信
台南市參加世大運選手26日為止已奪下6金3銅成績，台南市長賴清德臉書喝采，並稱將爭取興建國際級滑輪溜冰場地，楊家人直言「很難相信」，滑輪溜冰國家級教練吳炯助認為，楊合貞是靠自己努力才爭取到舞台，台南應思考發展城市的運動特色。
台南市這次世大運選手包括桌球江宏傑、鄭怡靜，羽球許雅晴、滑輪溜冰楊合貞等人，都在比賽中繳出優異表現，台南市教育局歸因於推動「優勢運動計畫」3年有成，賴清德更提出興建國際標準滑輪溜冰場，但楊家人表示「很難相信」。
楊合貞父親楊廣明表示，女兒長期在不標準的場地練習，家人、教練向官方爭取興建合格的滑輪溜冰場地已快10年，最後都胎死腹中。甚至透過在台南市當市議員的叔叔楊中成幫忙，最後都無下文，這次賴清德在臉書往事重提，懷疑他「只是講講而已」。
吳炯助認為楊合貞是因為在8月就進駐國訓中心，在高雄市仁武區標準的溜冰場地練習，才能在世大運有穩定的成績。
滑輪溜冰過去一直不受政府重視，楊合貞在國中時與姐姐楊合萍一起到哥倫比亞參加青少年組世界杯賽事，最後拿回一金，這趟比賽兩姐妹共花了25萬元，全部楊家人自費買單。
楊合貞一路靠自己爭取舞台相當辛苦，但也有少數官員默默幫忙，體育署副署長王水文平時就常看楊合貞比賽，並主動打電話給吳炯助提供協助，親力親為的態度令他感動。
(中時)
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