南迴邊坡噴泥漿水擋視線 駕駛：差點7天後回家！

陳姓駕駛行車紀錄器拍下左側上方邊坡徒然噴出大量泥漿水，下一秒就噴上擋風玻璃，所幸人車均無恙。（黃力勉翻攝）

台東市陳姓駕駛開車行經南迴公路時，山上邊坡突然噴出泥漿水，頓時擋風玻璃全被遮蓋，所幸他立即用雨刷刷掉泥漿，人車均無礙，但也嚇得說「差點7天後才能回家！」公路局大武工務段指出，由於南迴施工的單位多，還需釐清是哪個單位施工所致。

「Ｘ！」陳姓駕駛開車行經南迴公路426公里處時，靠山一側的邊坡突然噴出大量泥漿，泥漿噴上他的擋風玻璃、鈑金上，還發出巨響，讓他嚇一大跳忍不住飆粗話。

所幸陳姓駕駛穩住方向盤、減速，用雨刷刷掉泥漿，視線立即恢復，並未驚慌失措，回到台東後立即洗車，所幸車輛鈑金、擋風玻璃均未受損，人僅受到驚嚇並無大礙。

陳姓駕駛事後將影片貼到台東的社團，呼籲民眾在南迴公路行車要注意，影片也引起許多民眾討論。陳姓駕駛表示，他並沒有要向相關單位求償，但施工單位應該注意施工可能發生的狀況，並提早預防，萬一掉下來的是石頭，後果就不堪設想。

大武工務段指出，目前南迴除了南濱工程處進行的南迴拓寬工程外，還有南迴鐵路的電氣化工程，大武工務段也有部分工程進行中，另外電力、電信公司也會在沿線施工，釐清原因後，必要時工務段會向民眾致歉。

(中時)