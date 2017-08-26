瑞莎辣比基尼抱混血愛女 不科學美臀細手超搶鏡

瑞莎辣曬比基尼美照，纖細手臂、翹臀全現形。（圖／取材自瑞莎 Larisa臉書）

烏克蘭名模瑞莎前年嫁給台灣老公Mike成為台灣媳婦，婚後育有愛女「Nika」，瑞莎升格當媽後，身材保養得宜，她今（26日）就曬出「老公視角」照，只見瑞莎身穿比基尼抱著女兒，纖細手臂、翹臀和美胸全都露，一點也不不出是一個孩子的媽。

烏克蘭名模瑞莎當台灣媳婦，婚後育有愛女「Nika」。（圖／本報系資料照片）

瑞莎樂於在臉書分享生活大小事，今則曬出身穿粉色比基尼、抱著Nika照，發文問「今天看到好大的一隻鳥..好漂亮！大家知不知道這是什麼鳥？」但網友只把焦點放在瑞莎身上，只見瑞莎纖細四肢、翹臀和性感美胸全現形，身材火辣，也難怪網友會歪樓，紛紛留言「我只看到美臀」、「我怎麼只看到2位美女」。

(中時電子報)