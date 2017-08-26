121年的新里程，南王Puyuma花環實小揭牌

▲121年歷史的南王國小，更名為南王Puyuma花環實驗小學，熱愛花環的卑南族人，幫參與活動的賓客頭上都綁上花環。（黃力勉攝）

歷史長達121年的台東市南王國小，26日更名為南王Puyuma花環實驗小學，將是全台第一座卑南族為主的實驗小學，老字號的小學將展現新面貌，南王Puyuma實小校長久將強調，學校將落實學力紮根、文化深耕及族語復振三個目標。

教育實驗三法通過後，台東積極發展原住民實驗教學，學校除了傳統學科學習外，彈性學習時間、綜合活動等課程，將教導學生學習部落、族群的傳統文化，全台首座實驗小學是達仁鄉的土坂vusam文化實驗小學，南王Puyuma花環實驗小學則在今天揭幕。

台東縣教育處長劉鎮寧表示，台東在實驗教育跑得很快，除了土坂、南王國小外，今年卑南鄉的大南國小也將試辦成為魯凱族的實驗小學，蘭嶼的蘭嶼中學則將成為達悟族的實驗中學，預計明年將能正式成立，另外布農族、阿美族實驗學校則還在找適合的小學。

教育部國民及學前教育署長邱乾國指出，這段時間他常跑台東，就是因為台東的實驗學校不斷成立，可以看到台東縣政府的努力，在部落及社區共同參與，將文化帶進校園中，將來國際也能看到台灣為民族文化保存的努力，及多元族群、文化的獨特性。

台東縣長黃健庭強調，實驗教育絕對不是把學生當白老鼠，基本的學力仍是授課重點，但增加族群文化的學習，把式微的文化帶入課程中，將能為部落培養人才。

(中時)