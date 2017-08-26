世大運》16年前結緣 楊合貞和吳炯助搖身「5金師徒檔」

楊合貞(右)500公尺爭先賽因與南韓選手相撞，只拿下銅牌落淚，教練吳炯助(左)在一旁安慰她。(中央社)

中華隊在2017世大運滑輪溜冰項目橫掃11面金牌，包辦5金的楊合貞名號傳遍全台，而近2年歷經低潮的她能重振，一路合作16年的教練吳炯助功不可沒，1名台南市大灣國小老師，在國小操場孕育出金牌女將，2人可以走到這步，靠的就是「信任」。

楊合貞的溜冰路，從國小二年級加入滑輪社起步。吳炯助憶起當時的情況，他坦言，楊合貞在眾多成員中，雖實力算前段班，但不是天才型選手，前2年也沒有突出表現，直到第3年才開始嶄露頭角。然而在滑輪溜冰補助不多，也沒有專用訓練場的情況下，2人只能在國小的柏油跑道上訓練。

不過楊合貞很爭氣，漸漸滑出成績，先在2013年比利時滑輪溜冰公開賽，改寫世界紀錄，又於2014年阿根廷世界競速滑輪溜冰錦標賽，奪得10000公尺和20000公尺、以及42公里馬拉松3面金牌。眼看她成績就要高飛，沒想到隨後竟陷入低潮，2015到2016年1面金牌都拿不到。

「當時很多人質疑我們。」吳炯助坦言，那段時間楊合貞低迷，外界不少矛頭指向身為教練的他，甚至有要楊合貞換教練或是出國訓練的聲音出現，但楊合貞都拒絕，堅持和吳炯助並肩作戰，且從沒和吳炯助提起過。而吳炯助拚命想幫助楊合貞，自己壓力也很大。

世大運前，楊合貞4月先比波蘭世運會，自認狀況不錯，卻因水土不服錯失金牌，且楊合貞其中1項有望奪牌，卻因吳炯助誤判情勢，先替楊合貞換上雨胎，使得楊合貞只拿到第4。他自責的頻和楊合貞抱歉，「但楊合貞反過來安慰我，走過來搭我的肩說『教練，不要想了，還有下一場。』」

儘管如此，這對師徒沒有放棄，堅持該走的路，總算在世大運斬獲甜美果實。楊合貞第1天出戰10000公尺計分賽，就一舉拿下久違的金牌，第2天囊括15000公尺爭先賽和1000公尺爭先賽雙金。第3天雖500公尺爭先賽摔倒奪銅，但依舊帶傷拚3000公尺接力賽，助中華隊鍍金。

到了今天，楊合貞本負責輔助，但因中華隊戰術被識破，她再度扛起重任，一舉奪金。而這面金牌，一部分功勞得記在吳炯助身上；吳炯助說，看完男子馬拉松，前4名選手都是用直徑11公分小輪，決定跟楊合貞商量，把12.5公分輪子換成11公分的小輪子，最後換輪子也收到好成果。

小輪敏捷性高，但滑起來不比大輪穩，換輪是很大的賭注，不過吳炯助說，當他和楊合貞提出這個建議時，楊合貞也選擇相信教練。「互信」是他們師徒關係能維持16年的關鍵，吳炯助感動的說，「很幸運教到合貞那麼好的選手，願意相信我，而我也相信她！」如今他們也用5金，一舉打破質疑。

(中時電子報)