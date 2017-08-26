世大運》李冠毅退賽送醫 激起中華隊士氣
網球男單小將李冠毅今天力戰近2小時，抽筋退賽送醫，經診斷為熱衰竭，雖然因而8強止步，卻讓慘遭烈日「烤」驗的中華網球隊激起士氣，下一戰謝政鵬／詹詠然立刻以直落2擊退瑞士對手，挺進混雙8強。
「冠毅挺著不適的身體，挺到最後，不論輸贏他已經表現出該有的運動精神，不論輸贏他已經表現出該有的運動精神，我們也很關心他的身體，希望早日康復。」詹詠然說，球員不能改變天氣，只能改變自己，在賽前做更充足的準備。
李冠毅的男單8強賽，姊姊李亞軒與女單隊友張凱貞都在看台上加油、關切，畢竟他已經拉了3天肚子。其實每個選手也都有著大小傷勢，詹詠然上午的頭暈現象，她說比賽中還可以，打完就會覺得有點累。謝政鵬出席賽後記者會時，左肘冰袋一度掉落，痛得要請工作人員幫忙拿麥克風，他也笑笑著說，就是一些舊傷。
謝政鵬稍早男雙出局，情緒一度有些波動，所幸來到混雙已經恢復平靜，專注拿下8強門票。謝、詹賽後一起帶動觀眾玩波浪舞，詹詠然說：「觀眾今天加油一整天，冠毅拚到最後才棄賽，多少影響他們的心情。觀眾給我們鼓勵，我們也希望給觀眾鼓勵，給他們很好的回憶帶回去。」
(中時電子報)
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