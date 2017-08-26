滑輪溜冰中華隊奪10金 鹽酥雞終於解禁了！

（17:37更新內文） 世大運滑輪溜冰賽落幕了，中華隊包辦10金11銀2銅，超越賽前設定5金的目標，中華隊選手終於可以吃「鹽酥雞」了，為自己辛苦集訓換來的代價慶祝一番！

為了台北世大運，滑輪溜冰選手的訓練量變重，不僅烈日下集訓，曬得大家都有「熱衰竭」，猛喝水卻尿不出來，讓總教練林詠翔看了很擔心，尋求國訓中心醫生幫助，選手體能進步也能保持健康。

包括5金選手楊合貞與獲得2金1銅的陳映竹都在醫生幫忙下，吃藥而把「生理期」延後，讓她們順利為中華隊摘下金牌；最可敬的是滑輪溜冰選手不僅要苦練技術，同時也要「忌口」保持身材。

林詠翔禁止他們吃油炸食物，尤其是國民美食「鹽酥雞」，深怕他們的體重增加成了比賽負擔、或是油炸類食物破壞身體健康，這也不能吃、那也不能喝，有時候林詠翔覺得選手們「好可憐」，可是沒辦法，忌口是重要的要求。

現在滑輪溜冰結束了，選手一舉奪下10金11銀2銅，為中華隊的獎牌排名做了最大的貢獻，選手們的食物終於解禁，可以買「鹽酥雞」慰勞自己了！

(中時)