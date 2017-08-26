毒蛋風波 嘉縣封存近2萬顆蛋

嘉縣被驗出芬普尼超標雞場共7家，有4830公斤的蛋被移動管制。（呂妍庭翻攝）

嘉縣現有16萬3000隻雞被移動管制。（呂妍庭翻攝）

嘉縣衛生局人員針對毒蛋下游廠商進行稽查，並要求業者下架回收。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣衛生局與家畜疾病防治所、中央農業單位、衛福部聯合稽查並追查問題蛋品流向，經查嘉義縣下游業者共8家、外縣市6家，除通知所在地衛生單位協助追查雞蛋流向，這兩天也將縣內下游業者雞蛋封存，目前已封存1187.5公斤，共約1萬9800顆蛋。由於業者大多將問題蛋銷售至傳統市場、早餐店、攤販及一般餐飲業，已責令業者通知下游商家下架回收。另針對芬普尼被驗出超標的雞場，據家畜疾病防治所統計，有16萬3000隻雞，4830公斤的蛋被移動管制。

衛生局指出，雞蛋驗出芬普尼事件全國大部分縣市均受波及，嘉義縣為確保民眾食的安全，在第一時間立即進行雞蛋場移動管制與品封存，衛生局亦立即進行流向追查與封存，以杜絕問題蛋品流入市面，後續會加強輔導業者，以確保消費者食品安全。

(中時)