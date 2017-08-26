泳池戲水不慎跌落 10歲男童送醫搶救命危

新北市汐止汐萬路今（26）日下午4時傳出溺水事故，10歲楊姓男童與家人前往柯子林泳池玩水，不慎跌入水中，現場救生人員將男童救上岸時，已失去呼吸心跳，消防局獲報到場將男童送醫，目前仍持續搶救中。

(中時)