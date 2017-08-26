台東寶貝活力賽笑聲不斷 家長拚命喊寶寶卻紋風不動

寶寶爬行賽人氣最高，有寶寶一起跑就遙遙領先，現場歡笑聲不斷。（黃力勉攝）

台東縣政府社會處26日舉辦寶貝活力賽，其中最受歡迎的寶寶爬行賽，許多家長帶著寶寶最愛的玩具拚命呼喊，吸引寶寶的注意，但寶寶就是紋風不動，現場活動歡笑聲不斷。

為了鼓勵縣民踴躍生育，社會處每年都會舉辦寶貝活力賽活動，有親子走秀選拔、闖關遊戲、藝術創作等，讓親子玩得不亦樂乎，不過人氣最高的寶寶爬行活動，吸引最多民眾圍觀。

哨聲響起後，家長將寶寶放上起跑線，不斷的指著前方要寶寶奮勇往前衝，不過許多寶寶不是原地坐著，就是不知所措，甚至爬到一半往回爬，或在賽道上哭了起來，趣味橫生、笑聲不斷。

(中時)