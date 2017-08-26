周焯華放生正宮母女 笑摟小3纖腰出國
澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）3年前戀上混血小三Mandy Lieu，使正宮陳慧玲憤而提出離婚，但不久後又心軟取消，並稱與大亨現在感情如同家人。先前港媒盛傳即將赴英國旅行的陳慧玲，有望和Mandy來個正面交鋒，但今(26日)爆出大亨與Mandy現身英國機場準備出國旅遊，完全放生正宮母女。
周焯華2015年邂逅Mandy Lieu，Mandy之後為他陸續生了二胎，陳慧玲也為他生了一女，使大亨可說是坐享齊人之福，近日傳出陳慧玲將前往Mandy所在的英國，她也燦笑證實：「是啊！全家一起去啊！」預告此行是家族旅遊，隻字不提小三。
近日周焯華被爆為挽回Mandy心，不惜在手臂上刺青以示忠誠，而這招果真奏效，今香港《蘋果日報》報導，有民眾目擊周焯華和Mandy現身倫敦希斯路機場，男方露出甜笑，一手摟著Mandy纖腰，看似熱戀中的情侶，問目擊者Mandy是否真的看起來懷了第三胎？對方表示穿著一身黑的Mandy看起來十分纖瘦，不像孕婦，過海關時她也大方脫下外套，「看得很清楚肚子完全沒凸」，身形依舊苗條。
(中時電子報)
關鍵字：周焯華、 Mandy Lieu
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