推動鱟復育 張花冠籲列保育動物
鱟為自然界中存在地球上4億年的物種，因漁民捕獲鱟時，多半是一公一母一對現蹤，又有「夫妻魚」之稱，長期投入鱟保育工作的嘉義縣布袋鎮新岑國小今26日上午舉辦保育活動，讓大家多認識珍貴物種。
嘉義縣長張花冠也到場參與活動，張花冠指出，目前新岑國小鱟的育成中心裡有三棘鱟、美洲鱟及圓尾鱟3個品種，主以白蝦、虱目魚等食物為主，母鱟體型又比公鱟來得大，要將1隻幼鱟培養成成鱟必須花上幾10年時間，復育工作相當不容易，因此鱟棲息的環境保育相當重要，呼籲中央將鱟列為保育動物。
張花冠表示，在中研院生物多樣性中心協助下，新岑國小至今年已成功復育野放350隻鱟，目前復育中的小鱟約300隻，由於鱟的血液能提煉「變形細胞溶解物」試劑，可快速、準確檢測人體內部組織是否受細菌感染，也可用於製藥、食品工業毒素汙染檢測，希望藉由一年一度的七夕鱟保育日，鼓勵大家一起為生態環境保護盡一份心力。
(中時)
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