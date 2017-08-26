日本公布88處動漫聖地吸引遊客 電影《你的名字》場景入列
日本「動漫旅遊協會」參考國內外動漫粉絲票選出的「希望探訪的日本88處動漫聖地（2018年版）」，首次選出88處動漫聖地，希望吸引觀光客前往朝聖。
共同社報導，從成為動漫作品的舞台或原型的場所及有漫畫家等紀念館的各地區中選出的「聖地」，包括去年熱門電影《你的名字》原型的岐阜縣飛驒市及東京都新宿區、《夏日大作戰》的長野縣上田市，與6部作品和設施相關的京都市等。
去年開始有很多人走進《你的名字。》原型聖地巡禮。
該協會會長由參與《機動戰士高達》等作品的動漫導演富野由悠季擔任。富野表示，希望人們以動漫為出發點，廣泛了解（當地情況）。我認為還必須考慮如何應對景點（聖地）的交通擁擠問題。
(中時)
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