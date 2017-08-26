屏縣2家蛋雞場複驗合格，已解除管制

屏縣府將有疑慮雞蛋封存，並將盡速銷毀。（林和生翻攝）

毒蛋風暴越演越烈，農委會啟動國內蛋雞場全面採樣抽驗殺蟲劑芬普尼後，屏東已針對縣內244場雞蛋生產牧場全部採樣檢驗，初驗結果共有5家畜牧場芬普尼含量超標，26日隨即複驗，其中台益農牧場及吉盈養雞牧場重新採驗合格，已解除移動管制，目前全縣僅剩3家畜牧場仍屬管制中。

屏縣府農業處指出，已封存芬普尼含量超標的畜牧場雞蛋，另重新採檢合格場區，因重驗前不合格雞蛋也應予銷毀，因此包含下架回收共封存408箱，以每箱裝蛋量200顆計算，總計封存雞蛋11萬6800顆，將配合堆肥場以有機堆肥、發酵方式執行銷毀作業。

至於後續移動管制養雞業者應主動申報採檢為芬普尼無檢出後始得解除管制，此外，在管制期間蛋雞場每日生產的雞蛋除應通報外，縣府還會派員配合清點封存並集運至堆肥場銷毀，下游蛋品流向下架衛生局也將同步追查，以確保市售生鮮雞蛋安全無虞。

為解除消費者疑慮，屏縣府農業處長黃國榮強調，只要認明檢驗合格或農委會網站上公布合格養雞場雞蛋，即是安全無虞雞蛋；屏東縣動物防疫所也呼籲蛋禽業者，應注意環境清潔，避免蚊蠅茲生，以減少藥物使用，切勿使用來路不明或非法藥品，以免害人又害己。

(中時)