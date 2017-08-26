金龍抬頭 走訪圓山大飯店尋覓龍的傳說
圓山大飯店是台灣少有的中式風格飯店，其位於臺北市士林區圓山的半山腰，前以基隆河為鏡，後倚陽明山為屏，東邊是松山，西面是淡水，整個大臺北地區一覽無遺。圓山的好風水不是秘密，據堪輿學者說法，圓山飯店位在龍穴，其龍峒山如龍彎蜒在地表，旁邊則是基隆河呈環抱之勢，並且綿延至大直內湖，而附近正巧也有小丘陵呈守砂之勢，其勢又被稱為「蛟龍出洞」。
說圓山大飯店是龍宮絕不為過，有人算過，圓山內外共有超過22萬條龍形雕刻與圖像，其中以金龍廳大門口的金龍噴泉最廣為人知。這條龍歷史超過百年，在圓山大飯店還是台灣神社的時候就存在，之後歷經戰爭烽火、飛機失事，金龍盡毫髮無傷似有神靈庇祐，也讓三爪金龍的神秘風貌更添一樁。
民國62年蔣宋美齡開始接手管理圓山大飯店之後，更是將龍型發揮淋漓，作為帝王象徵，龍一直是蔣氏政權最愛的圖騰。從仿中國古代、皇帝會見大臣的宴會廳九龍壁，到天花板、樓梯扶手、客房、大廳壁面等處，處處皆是龍。若仔細端詳這些龍，就會發現皆為五爪龍。在封建社會中，只有皇帝可用五爪龍，其餘皇室成員或是王公大臣，僅能使用四爪龍，而四爪龍也不叫龍，而稱「蟒」。
無論三爪金龍或是為數可觀的五爪龍，老圓山人都將龍視為護身符，走過歷史興衰更迭，圓山大飯店也從祝融之災後再次崛起，除了不少國際名人指定下榻，更是見證海內外時代大事的重要場域。圓山現今仍是非常具有指標性的國際級飯店，且在住房與餐飲上推陳出新，仿若金龍抬頭，圓山飯店將持續璀璨動人。
(中時)
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