一離開就會想念...水藍色星球最後淨土 稻城亞丁
這地名為稻城，卻不以片片稻浪聞名，境內的亞丁村匯聚了雪域高原最美的一切，如金字塔般的雪山、廣闊的草甸、清瑩碧藍湖水以及色彩錯雜燦爛的森林，美到令人流連忘返。對了，沒有任何地方比亞丁更適合香格里拉這樣的名，原因除了絕美的原生態的風光外，其所屬的鎮，還真的叫「香格里拉」。
藏語為「向陽之地」的亞丁，有人說是水藍色星球上最後一片淨土，它擁有地球上近乎絕跡的純粹，幾乎沒有人為的開發痕跡，大自然最原始的美就在亞丁存在著。
撐起這一幅如畫美景的，是亞丁藏民的守護神山，呈現「品」字型的三座雪山，峰頂終年的皚皚白雪以及一條條錯落的冰川，讓其更顯冰晶玉潔，峰下五彩斑斕的森林點綴其中，讓雪山多了繽紛面貌，搭上山谷湖泊的倒影，貌美如仙境。
亞丁的美，中外旅人都為之傾倒，奧地利探險家約瑟夫.洛克曾說：「在整個世界裡，還有什麼地方有這樣的景色，等待著攝影家和探險家！」他讚頌亞丁的面貌，讚許這地是攝影者的天堂，如果你熱愛旅遊，那麼，真該來看看這一離開就會想念的「香格里拉之魂」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。