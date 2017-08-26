一離開就會想念...水藍色星球最後淨土 稻城亞丁

位在中國四川的亞丁，絕美的高原面貌讓人認同這裡正是最後的香格里拉。 (達志影像/shutterstock提供)

這地名為稻城，卻不以片片稻浪聞名，境內的亞丁村匯聚了雪域高原最美的一切，如金字塔般的雪山、廣闊的草甸、清瑩碧藍湖水以及色彩錯雜燦爛的森林，美到令人流連忘返。對了，沒有任何地方比亞丁更適合香格里拉這樣的名，原因除了絕美的原生態的風光外，其所屬的鎮，還真的叫「香格里拉」。

藏語為「向陽之地」的亞丁，有人說是水藍色星球上最後一片淨土，它擁有地球上近乎絕跡的純粹，幾乎沒有人為的開發痕跡，大自然最原始的美就在亞丁存在著。

湖面倒影讓人心醉。 (達志影像/shutterstock提供)

雪山、湖泊、森林共構成美如畫的亞丁。(達志影像/shutterstock提供)

撐起這一幅如畫美景的，是亞丁藏民的守護神山，呈現「品」字型的三座雪山，峰頂終年的皚皚白雪以及一條條錯落的冰川，讓其更顯冰晶玉潔，峰下五彩斑斕的森林點綴其中，讓雪山多了繽紛面貌，搭上山谷湖泊的倒影，貌美如仙境。

亞丁的美，中外旅人都為之傾倒，奧地利探險家約瑟夫.洛克曾說：「在整個世界裡，還有什麼地方有這樣的景色，等待著攝影家和探險家！」他讚頌亞丁的面貌，讚許這地是攝影者的天堂，如果你熱愛旅遊，那麼，真該來看看這一離開就會想念的「香格里拉之魂」。

(中時電子報)