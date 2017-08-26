烏來台車再現風華 陳美伶獲林全肯定

烏來台車再現風華，行政院長林全稱許不已，同時肯定行政院秘書長陳美伶努力協調有成。（林全臉書）

行政院長林全今（26）日出席「烏來Lokah台車再現」試營運活動，稱許復駛後的台車，相信可以成為新北市的觀光亮點之一， 他也在臉書發文特別提及，感謝行政院秘書長陳美伶在台車復駛工作中，努力協調部會，讓台車順利營運。

林全表示，「感謝陳美伶秘書長在台車復駛工作中，努力協調內政部營建署、農委會林務局、公共工程委員會、交通部及新北市政府等單位，解決都更、營運安全、特種建築物執照等問題，讓台車順利營運，新的台車不僅更漂亮、安全，經營方式也比以前更有創意。」

林全對陳美伶的公開讚揚，也被解讀是對陳美伶近來蒙受委曲的昭雪。陳美伶日前遭爆代行政委職務，行政院澄清，陳美伶是接受林全指示協調業務，並沒有所謂代行政務委職務。院長指示秘書長協商業務，秘書長接受院長的命令，這很正常。

林全指出，烏來在蘇迪勒颱風時受到重創，見證台灣早期開發史的台車也因地基淘空而停駛。在中央與地方攜手合作下，很高興台車終於復駛。復駛後的台車，沿途風景優美，相信可以成為新北市的觀光亮點之一，歡迎大家一起來體驗！

(中時)