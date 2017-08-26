彰縣府首辦綠電認證憑證技術基礎培訓 有請國外專家

彰化縣政府首度開設Green-e綠電憑證技術基礎培訓研習課程。 （吳敏菁攝）

彰化縣府開設Green-e綠電憑證技術基礎培訓研習課程。 （吳敏菁攝）

彰化縣政府推動綠能，為了建立綠電認證體系，首度與國際綠電認證制度接軌，攜手美國非營利組織「資源解決方案中心」開設Green-e綠電憑證技術基礎培訓研習課程，彰化縣5所大專院校教授、台灣電力公司、彰縣府團隊和其他單位共60名參與培訓。

這項首創課程，聘請北美最大可再生能源認證Green-e專家資深經理Orrin Cook和認證經理及資深分析師Michael Leschke到彰化授課，為期7天36小時，課程包括，再生能源憑證機制、綠電市場架構、Green-e認證體系等專業課程。

彰化縣長魏明谷表示，電業法修法後已建立「綠電認證機制」，目前躉售電價受國家再生能源發展基金補貼，惟補助基金有限，只有開放綠電自由化與加速綠電認證機制建立，才能更有效地達成2025年再生能源佔比20％目標。彰縣府衝前線，投入國際綠能人才培育，為地方綠能建設做好準備。

魏明谷說，今年6月與美國舊金山與CRS簽約，共同推動國際綠電認證制度，這次開設課程，就是期望透過知識傳遞、人才的培育，每個人都可以成為種子教師，推廣企業使用綠電，讓產品更具競爭力，外銷到歐美。

(中時)