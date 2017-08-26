竹市原住民聯合祭典傳統舞蹈迎賓 High翻遊客
新竹市原住民族聯合祭典26日在北大公園青少年館旁綠地盛大展開，現場攤位展出各式原住民傳統美食、手工藝品，以及不間斷的歌舞表演、趣味競賽，整個會場熱鬧非凡，讓參與民眾情緒High翻天。
市長林智堅表示，聯合祭典為原住民文化傳承重要活動，誠摯邀請市民一同參與，透過歌聲、舞蹈和傳統儀式，進一步認識原住民文化與傳承精神。
今天的開幕以祈福儀式及熱鬧的迎賓大會舞揭開序幕，數十位各族勇士、少女身著傳統服裝，在北大公園草地以傳統舞蹈迎接來訪貴賓，全場氣氛嗨到最高點，現場攤位由族人展示原民風味餐、傳統美食、手工皮雕等，更有各類歌舞表演、趣味競賽不間斷，新竹市中心充滿熱鬧文化氣息。
(中時)
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