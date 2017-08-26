宋慧喬《藍色生死戀》起底！原本女主角其實是「她」。(取自韓網)

李思江節目爆料當初尹錫湖屬意她主演《藍色生死戀》。(取自韓網)

宋慧喬2000年與宋承憲主演韓劇《藍色生死戀》爆紅全亞洲，至今17年過去，這齣戲仍是不少戲迷心中的經典之作。然而近日就有韓國節目起底，爆料其實《藍色生死戀》最初屬意的女主角並非喬妹，而是裴勇俊的舊愛李思江。

李思江日前在節目《Video Star》透露，原本《藍色生死戀》導演尹錫湖力邀她演出，甚至還為了說服她答應，把劇中女主角名字改成「思江」，但自己為了圓導演孟，還是拒絕了，最後女主角就由宋慧喬擔任。

對於錯失爆紅機會，目前為MV導演的李思江就說把這個決定當作是為韓國做出最正確的選擇，相當看得開。

(中時電子報)