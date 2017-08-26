世大運》跆拳道延長賽關鍵一擊 踢走南韓挺金牌戰

黃裕仁(左)延長賽上陣率先踢下分數，助中華隊挺進金牌戰。(中央社資料照)

世大運跆拳道今舉行男、女團體賽，男團四強戰遭遇南韓，中華隊以楊宗燁、劉威廷與黃鈺仁出戰，兩隊正規時間打完26比26，延長賽以先得分先贏，中華隊派出黃鈺仁，以正腳踢中南韓選手率先得下2分，中華隊挺進金牌戰，稍晚與俄羅斯爭金。

跆拳道今進行團體賽，女團雖然首輪輸給南韓，男團首輪不戰而勝，8強戰擊敗美國，4強戰遭遇南韓，開打後中華隊一度陷入1比8落後，不過隨後中華隊急起直追，兩隊呈現拉鋸戰，並靠著劉威廷踢下超前分，可惜隨後又被南韓隊追上，兩隊正規時間5分鐘打完以26比26打成平手。

進入延長驟死賽，中華隊派出黃鈺仁主踢，成功以正腳踢中南韓選手中端，取下兩分，成功以2比0在延長賽中獲勝，拿下金牌戰門票，預計1800點與俄羅斯爭金。

(中時電子報)