陳建仁出席國際青商會大會 期勉共同解決國際問題
國際青年商會中華民國總會第65屆全國會員代表大會，今（26）日在宜蘭中興文創園區舉行開幕典禮，副總統陳建仁親臨與會，他在致詞時表示，期許中華民國總會繼續讓台灣在國際舞台發光發熱，協助政府做出更多貢獻，政府也會繼續支持青年商會及更多非政府組織，投入青年參與公共事務的培力工作。
陳建仁表示，中華民國總會自1953年成立以來，在台灣各縣市及重要鄉鎮都設有分會，至今共計有148個分會、1萬多位會員，特友會會員也遍佈全台灣，大約有50萬人，到今年為止，已舉辦過55屆十大傑出青年選拔活動，獲獎的傑出青年現在都是社會上傑出的中堅份子。
陳建仁說，國際青年商會是全球最大的青年NGO組織，中華民國總會所標榜的「整合社會資源、創造永續影響」精神與目標，與當前國際社會及台灣的處境密切相關，他期盼青商會會員們能善用國際青商會這個平台，發揮青年「走入社區、走向國際」的力量，結合社會資源為社區帶來改變，與國際接軌，為全球所面臨的共同問題，大家一起找尋解決方案，並且即刻行動。
而今天的這場活動，也成了有意角逐明年宜蘭縣長寶座參選人的拚場地點，立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵以及羅東鎮長林姿妙全都到場，江聰淵直接坐在陳建仁左側相當醒目，代理縣長吳澤成坐在陳建仁右側，緊接著就是立委陳歐珀，林姿妙雖然坐在第一排的較為邊角的位置，但因佔了主人之便，是3人唯一得以上台致歡迎詞的人。
(中時)
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