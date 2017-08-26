天菜大廚獻手藝 帥氣主廚好吸睛

學藝精湛的Eric特別選擇台中裕元花園酒店作為客座飯店，台中人這下有口福也有眼福了。（圖片提供 台中裕元花園酒店）

現在要當一個名廚越來越不容易了，除了廚藝精湛為基本功之外，最好也要有點顏值，才讓眾人吃得秀色可餐，口福與眼福也同時滿足。

台中裕元花園酒店近日邀請到有「麵包界的生活家」之稱的法籍華裔主廚Eric Hsu，來飯店擔任客座烘焙主廚。Eric自小浸濡在風情萬種的法國文化中，並承襲道地工法，在法式烘焙的領域中不斷精進。

這次他帶來限量人氣可頌商品「法國櫃子」系列，將傳統法國味道引入中台灣，完整正統的可頌來裕元花園酒店就能品嘗到。

Eric認為，麵包師傅的態度決定了麵包的靈魂。他堅持使用百分百法國原料重現當地風味，希望把法國的餐飲文化，帶給台灣的消費者們。 也因為他的信念，從他手上誕生的每一款麵包皆能感受到手心溫度，咀嚼之際芳香滿溢。

(中時)