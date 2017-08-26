銅鑼男子臉朝下趴在水稻田中不治 今相驗查死因

苗栗縣銅鑼鄉51歲龔姓男子25日傍晚被發現臉朝下趴在水稻田裡，吳姓鄰居出門散步，發現有人倒臥田裡，急忙將他拉起急救，並通知龔家人，惜仍回天乏術，現場無打鬥痕跡、身上無外傷，財物也未有損失。

龔男家屬向警供稱，龔男下午有喝點小酒的習慣，當天曾向家人表示要去找表哥聊天，生活正常無輕生的念頭，也沒有特殊疾病。警方表示，至於是否為酒後失足跌倒或是因病昏厥則需等抽血檢驗才能確定死因。

(中時)