陳純甄爆氣 控柯雅馨吸血鬼「別再做個髒女人」

陳純甄稍早發出469字控訴舊愛。（圖／中時資料照片）

陳純甄狠批前女友是吸血鬼。（圖／翻攝自陳純甄臉書）

「漂亮寶貝」陳純甄2014年與柯雅馨結束2年戀情後，因金錢糾紛翻臉成為仇人，隔年雙方決定和解，近日陳純甄鬆口想借精生子，柯雅馨也表示下段戀情想找個男朋友，昔日鬧劇看似落幕，沒想到今(26日)陳純甄突然在臉書爆氣狠罵柯雅馨吸血鬼，拿錢、拿房後還叫窮，最後還上節目「消費你到最後一刻」。

陳純甄稍早在臉書以469字公開發文，控訴前女友的種種不是，諷說：「人說前妻最可怕，我說前女友才是恐怖的動物，拿了錢、搶了房子、賺飽飽，卻連張沒有保障結婚證書都沒簽，把人推入深淵之後，還說自己才是受害者，上節目大放厥詞，消費你到最後一刻。」

陳純甄對舊愛放話，大爆對方在東京、台北共有3棟房子，價值超過千萬，根本不該自稱受害者或喊窮，而是最大受益人，「作賊喊抓賊，自己站壁說自己被強姦，占盡便宜還賣乖，恥度無極限的吸血鬼就是你這種人。」

最後陳純甄更表示，若前女友看到這篇怒罵感到委屈，大可以跟她一起上節目對質，在眾人的作證下評斷誰是誰非，要對方別再龜縮、上節目亂說話、消費過往戀情，「所有東西，我都有白紙黑字，有證有據，吃相難看就算了，別再繼續做個髒女人。」

而據《蘋果日報》報導，陳純甄這篇發文雖未指名道姓，但她受訪承認，該文要控訴的對象就是柯雅馨，然柯雅馨則表示，先前上節目時已經說清楚了，對陳純甄的指控不知如何回應。

(中時電子報)