台日美食交流賽 米苔目PK烏龍麵

台日美食交流！桃園市長鄭文燦（左二）與香川縣知事濱田惠造（右二）大展廚藝，共同料理海鮮米苔目。（甘嘉雯攝）

2017北區客家美食料理大賽，學生組第一名為育達高中藍黛，他在高溫下烹煮客家紅糟鴨。（甘嘉雯攝）

2017北區客家美食料理比賽26日在桃園舊火車站舉行，除了有精彩的「戰醬料理大賽」決賽外，還有「米苔目PK烏龍麵」台日交流賽。（甘嘉雯攝）

「米苔目PK烏龍麵」台日交流賽，桃園市長鄭文燦（中）與日本香川縣知事濱田惠造（右二）觀看廚師比賽情況，客家事務局長蔣絜安（右一）也陪同。（甘嘉雯攝）

「2017北區客家美食料理比賽」26日在桃園舊火車站舉行，除了有精彩的「戰醬料理大賽」決賽外，最受矚目的就屬「米苔目PK烏龍麵」台日交流賽，市長鄭文燦還與香川縣知事濱田惠造大展廚藝共同料理海鮮米篩目，現場有客家特色商品展售市集、米苔目DIY體驗區、美食文化專區以及藝文表演等精彩活動，也規畫有香川烏龍麵專區。

「客家米篩目PK烏龍麵台日交流賽」，由日本香川本場麵業株式會社烏龍麵職人，與桃園客家米苔目主廚進行PK賽，香川縣以「天婦羅烏龍涼麵」及「和三盆糖烏龍麵」對戰桃園「瓠瓜肉絲米苔目」與「擂茶米苔目冰」，增加台日美食文化交流及情誼。

(中時)