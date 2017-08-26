偵訊陳男丟煙霧罐 警澄清絕無脅迫取供

警方23日將陳男傳辦到案，強調絕無以詐欺、脅迫方式取供的情形。(林郁平攝)

涉嫌在世大運開幕當天丟擲煙霧罐鬧場，導致各國選手無法入場的58歲陳姓男子，23日被檢警傳辦到案後，法官諭令30萬元交保。有媒體報導，陳男在接受警方偵訊時，警方告知陳男「隨便你啦」及「如不實陳述……涉嫌偽證罪……」等情事，引發外界質疑警方以詐欺、脅迫方式取供。北市松山警分局今(26)日嚴正澄清絕無此事，希望勿混淆視聽、誤導民眾。

警方表示，819滋擾案發生後，立即組成聯合專案小組，積極調閱比對現場監視器、蒐證錄影帶、員警密錄器，並上網搜尋民眾張貼的影像等偵查作為，22日取得陳男丟擲煙霧罐的關鍵畫面，循線比對、過濾查出他的身分，當晚向台北地方法院申准搜索票，並由地檢署檢察官開立傳票，23日專案小組前往高雄查獲陳男及作案衣物，即帶返製作筆錄。

警方指出，媒體報導在製作警詢筆錄時，警方告知陳「隨便你啦」及「如不實陳述……涉嫌偽證罪……」等，係屬媒體推測之詞。警方在偵詢陳男之前，已經過濾出他涉嫌丟擲煙霧罐的影像，並向法院聲准搜索票，即使陳男否認，也不影響其犯罪事實存在。此外，陳男在警詢筆錄中，僅承認部分事實，可見警方絕無詐欺或脅迫取供情形，外界可能不知真實狀況，進而投書論述，引發不必要的紛爭。

警方強調，偵詢過程均依刑事訴訟法等規定，告知權利、全程錄影錄音，並於偵詢室進行，外界所稱警方以詐欺、脅迫方式取供，一切都不是事實，所以特別聲明澄清，希望勿再以訛傳訛。

(中時)