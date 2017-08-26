世大運》菜這麼爛！大會350元便當超不值

大會裁判每天吃兩餐的350元便當。(黃邱倫攝)

隨著中華健兒在世大運屢創佳績，周邊商機也不斷攀升，大會此次提供給裁判的便當來自空廚商品，據知每個便當價格高達350元，讓裁判們驚呼好昂貴啊！

大會每天提供裁判中午與晚上兩次餐盒，而這個350元的便當來到場地之後必須先微波加熱，菜色只有飯，義大利麵和米粉，豪無新鮮感，裁判們幾乎食不下咽，希望大會能改善。

(中時電子報)