孩童急觀賽跌倒前額腫一大包 警急救護

9歲黃姓國小生喜歡游泳，與家人由新北市購票準備觀賽前，至園區附近超商買水、餅乾，因趕著回場館，因跑步重心不穩不慎跌倒造成前額腫大包，被車輛檢查站執勤的警員王崇安發現，跑上前救護，剛好有接駁車經過，攔車送往練習場救護站，所幸無礙。

(中時)