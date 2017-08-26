相約七夕來戲水 屏縣提前歡度情人節
屏東縣政府趁開學前夕，26日在屏東縣立體育館前草皮廣場舉辦「我與我的小情人節」活動，屏東縣長潘孟安特地換上短褲夾腳拖和小朋友來場水槍大戰，現場搭設長48米高5米的滑水道，還有水球池、飛鏢射水球與好玩刺激的水槍大戰，吸引許多民眾帶著家人、情侶相揪來過小情人節，活動從下午延續到晚上，在知名樂團與藝人帶來的視聽饗宴中浪漫整夜。
潘孟安表示，為了抓住暑假尾巴以及即將到來的情人節，縣府特別在體育館前草坪打造水上樂園。七夕是傳統節日的情人節，小孩也是父母上輩子的情人，藉著今天活動，不僅伴侶，也能跟孩子培養感情，趁著暑假的最後一個禮拜，給自己一個美好難忘的假期。
(中時)
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