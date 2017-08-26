柳川變青創園地，川川市集、小蝸牛市集聯合開賣

柳川整治有成，市府26日下午特別在柳川河道及河堤上人行道辦「川川市集x小蝸牛市集」活動。（馮惠宜攝）

「川川市集x小蝸牛市集」活動26日在柳川登場，集結台中在地職人、青年創業家及商圈店家在柳川河畔設攤。（馮惠宜攝）

台中市政府翻轉舊城區，柳川整治有成，26日在柳川藍帶水岸的柳川西路人行道，舉辦「2017川川市集x小蝸牛市集」活動，邀請台中在地職人、青年創業家及商圈店家在柳川河畔設攤，展售創新創意產品吸引許多民眾大手牽小手前往參加，享受悠閒的午後時光。

這場「川川市集x小蝸牛市集」活動，集結35個創意攤商，結合在地文創、手作、安心食等特色品牌，包括「梨理人農村工作室」透過處理農村廢棄物而研發的「梨煙筆」，不僅找到創業及改變社會的核心價值，更榮獲2016台中市十大伴手禮首獎的肯定。

而社群媒體打卡超夯的「小惡魔雪莉貝爾」，從接手家族傳統製冰事業後，加入年輕創新元素，成功轉型，推出造型DIY彩繪冰棒與蛋糕，已成為台中特色甜食店家；另外，專注手刻藝術的「刻刻」，巧用台灣各地木料，藉由不同產地的木材與在地的文化激盪精彩火花，設計出各式原木藝術手機座、名片座、杯墊、鑰匙圈。

還有把有趣或舊時光食材放入瓶子裡的「圓仔花瓶漬：食趣」，是原在北部擔任大廚的年輕人回鄉創業的創意成果，藉由安心食材的天然色彩，透出玻璃瓶身的創意，延伸出一瓶瓶兼具味覺與視覺的在地懷舊漬物。

台中市經濟發展局表示，今天這場位於柳川藍帶水岸的「川川市集x小蝸牛市集」，規劃了青創手物x水岸音樂x在地好食等精彩內容，就是希望讓市民前往中區水岸悠閒散步、逛好物、聽音樂、吃好食，感受舊城裡的小幸福，享受台中這座宜居城市的慢活步調。

(中時)