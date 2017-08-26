跆拳道男子團體對打踢走韓國隊 中華將與俄羅斯爭金

黃鈺仁（右）在延長賽中踢出致勝分。(范揚光攝)

黃鈺仁（右）踢出致勝分，隊友楊宗燁衝入場內慶祝勝利。(范揚光攝)

世大運跆拳道男子團體對打4強冠軍賽傍晚登場，中華台北出戰強敵韓國，由於落敗者無緣金銀牌，因此兩隊都有輸不起的壓力，一開賽雙方比數互有領先形成膠著，當時間結束時雙方戰成26比26平手，在延長加賽中，黃鈺仁踢出致勝分，讓中華隊順利邁向奪金之路。

(中時)