一周二次！ 左營高鐵道岔訊號異常 列車延誤

高鐵左營站今天又發生道岔訊號異常，影響列車延誤。（柯宗緯翻攝）

高鐵又出包！繼昨早左營站發生道岔訊號異常，半小時後恢復，但部分列車延誤，耽誤旅客行程。未料，今天下午4時25分又發生同樣狀況，高鐵表示，左營車站道岔訊號異常，經派員緊急搶修，下午5時18分狀況已排除，運轉陸續恢復中，仍有部分列車延誤。至於誤點班次及延誤時間，高鐵尚在統計中。

(中時)