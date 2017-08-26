飲食西方化 國人每年平均吃米量僅剩30公斤
國人飲食西方化，據農糧署調查每人每年平均白米食用量僅剩30公斤，有鑑於此，嘉義縣新港鄉農會近幾年積極舉辦米食推廣活動，農會今偕同家政班員，在新港鐵路公園擺攤，讓民眾自己DIY、推廣米食，成功吸引不少大人小孩前來體驗。
新港鄉農會總幹事陳永華表示，根據農糧署近2、3年調查報告指出，原每人每年平均吃60公斤左右的白米，如今每人每年平均僅吃30公斤，因現代人飲食習慣改變，從米食改為麵食，加上選擇多樣化，讓傳統米食不再成為主流。
陳永華說，台灣的米具有市場競爭優勢，因為好的米可以吸引更多人享用米食，以農會品牌「新禾米」來說，推出的這幾年來沒有廣告行銷，全靠著口碑相傳，年營業額將突破5千萬元，顯示市場接受度不錯、品質受肯定，盼藉活動能多推廣米食。
(中時)
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