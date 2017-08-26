免費使用 嘉市殯管所首創電動運棺車

嘉義市殯管所於26日宣布啟用電動運棺車，環保無汙染又能減輕民眾負擔，讓嘉義市長涂醒哲（右一）讚相當貼心。（高錦如攝）

嘉義市殯管所首創電動運棺車，供治喪家屬免費使用。（高錦如攝）

因地形限制、考量民眾需求，嘉義市殯葬管理所採購首部電動運棺車，並打出免費服務，一次可替民眾省下2500至3000元的靈車費，嘉義市長涂醒哲讚揚，其作法領先全省各縣市，相當貼心。

嘉義市殯管所長孫世福表示，當結束所有儀式程序後，要將往生者送往火化場的那一段路，有兩種選擇，一種是家屬以人力方式運送，另一種則是租靈車載送，但光承租費用就要價2500至3000元。

孫世福說，以嘉市殯管所的地形而言，通往火化場的距離約150公尺，且有一小段上坡，只要逢下雨，家屬、往生者都要淋著雨走那一段路，曾接獲不少家屬抱怨，因各縣市部分殯管所有設置遮雨棚，但嘉市地形較不適合搭建，因而在去年開始規畫這項計畫，經市議會支持，於今宣布正式啟用。

嘉義市長涂醒哲表示，該服務算是嘉義市領先全台的作法，且凡只要在嘉市殯管所舉行告別式者，只要向服務中心申請，不限任何身分，都可以免費使用，並由殯管所人員服務載送，讓往生者有莊嚴的走完人生最後一程。

(中時)