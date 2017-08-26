台中逢甲商圈出現遛鳥俠 警方循線偵辦

「又見遛鳥俠！」1位年約3、40的男子，25日晚上只穿件著T恤，赤裸著下半身，出現在台中市福星北路公園旁，視若無人的往西屯路方向走，引起行經民眾的側目；直呼「太閒、太誇張了！」警方獲報後，正調閱附近監視器，依法偵辦。

警方調查，員警昨晚獲報後，前往附近展開巡邏，卻未發現民眾報案的該名「遛鳥俠」，該男子的行為已經涉及公然猥褻；警方調閱附近的監視器進行過濾調查，研判該男子應住在附近。

警方指出，1名親眼目睹的男子說，昨晚9點多下班行經福星北路時，一旁的女友就赫然發現有名赤裸下半身的男子，步行往西屯路方向去，研判如果不是「秀逗」就是有「曝露狂」；男子利用行車紀錄器拍下男子步行的場景。

無獨有偶！警方昨晚10時許，再接獲民眾電話報案，指在環中路與西屯路口出現1名遛鳥俠，警方立馬派員前往處理，並未發現該男子的行蹤，研判應和福星北路出現的遛鳥俠同一人；正調閱附近監視器，依法偵辦。

(中時)