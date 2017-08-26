遺失皮夾迅速找回 日籍男：台灣警察、台灣人真讚！
從事傳教工作的日籍池田姓男子，日前騎車到南屯訪教友，不小心遺失皮夾，所幸被熱心的花店老闆在門口撿到報案，中市警四分局南屯所員警，發現皮夾內僅有一個跟台灣有關的電話號碼，順利聯絡上池田先生的女婿，順利將皮夾物歸原主。
警方表示，接獲報案時發現，皮夾內僅有護照影本、相關證件與紙鈔，護照影本顯示皮夾主人是日本人，想必是觀光客所遺失，心中定是十分著急，員警繼續翻找皮夾內容物，發現內有一張寫著台灣電話號碼的紙條，員警試著打電話聯絡看看，原來電話那頭正是池田先生的女婿，他表示岳父正為皮夾遺失而焦急不已！
池田先生表示，應該是背包拉鍊沒拉好，皮夾才會掉出去，感謝花店老闆的幫忙，因常來看女兒，每次都長住一、二個月，第一次與台灣警察接觸，沒想到台灣警察效率這麼好，真的要謝謝花店老闆和警察，一定要豎起大拇指按個讚。
南屯派出所楊錫洲所長表示，台日雖無邦交，但為民服務不分對象、國籍，能積極協助外國旅客解決急難，是最好的國民外交活動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。