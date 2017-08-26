遺失皮夾迅速找回 日籍男：台灣警察、台灣人真讚！

日人遺失皮夾，迅速找回，池田先生（中）及女婿，比大拇指，說台灣人、台灣警察真讚。（黃國峰翻攝）

從事傳教工作的日籍池田姓男子，日前騎車到南屯訪教友，不小心遺失皮夾，所幸被熱心的花店老闆在門口撿到報案，中市警四分局南屯所員警，發現皮夾內僅有一個跟台灣有關的電話號碼，順利聯絡上池田先生的女婿，順利將皮夾物歸原主。

警方表示，接獲報案時發現，皮夾內僅有護照影本、相關證件與紙鈔，護照影本顯示皮夾主人是日本人，想必是觀光客所遺失，心中定是十分著急，員警繼續翻找皮夾內容物，發現內有一張寫著台灣電話號碼的紙條，員警試著打電話聯絡看看，原來電話那頭正是池田先生的女婿，他表示岳父正為皮夾遺失而焦急不已！

池田先生表示，應該是背包拉鍊沒拉好，皮夾才會掉出去，感謝花店老闆的幫忙，因常來看女兒，每次都長住一、二個月，第一次與台灣警察接觸，沒想到台灣警察效率這麼好，真的要謝謝花店老闆和警察，一定要豎起大拇指按個讚。

南屯派出所楊錫洲所長表示，台日雖無邦交，但為民服務不分對象、國籍，能積極協助外國旅客解決急難，是最好的國民外交活動。

(中時)