世大運》不敵俄羅斯身高優勢 中華跆拳道男團「銀恨」
世大運跆拳道今男子團體賽事，中華隊4強戰擊敗南韓，金牌戰與俄羅斯對決，同樣以劉威廷、楊宗燁與黃鈺仁應戰，中華隊開局雖陷入0比5落後，不過一度即起直追，可惜還是不敵俄羅斯的身高優勢，中華隊以20比34屈居銀牌。
中華隊在金牌戰迎戰俄羅斯，一開局中華隊0比5落後給俄羅斯，雖然中華隨即派出4強戰踢出致勝一腳的黃鈺仁追分，不過俄羅斯靠著日前奪下87公斤級金牌的巨人Rafail AIUKAEV ，靠著205公分的身高優勢，一路利用上端攻擊添分，將分數越拉越開。
雖然中華隊曾靠著楊宗燁與黃鈺仁利用較靈活的移動攻擊追分，一度拉近到4分差距，但最終還是不敵俄羅斯巨人攻擊，以20比34落敗拿下銀牌。
中華隊本屆世大運跆拳道代表隊，總共奪下1金5銀3銅的成績，在單項排行榜中，排名第6名。
(中時電子報)
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