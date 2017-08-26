美軍修正評估 北韓26日射導彈未失敗

北韓26日發射了3枚疑似短程導彈，美國太平洋司令部發言人修正稍早評估表示，北韓的兩枚導彈並未發射失敗。美軍此前表示，其中兩枚導彈發射失敗，另一枚則在發射後爆炸。

這名發言人說，北韓的兩枚導彈「往東北方向飛行了大約250公里」，並未發射失敗，另一枚則在發射後「幾乎立刻」爆炸。

太平洋司令部稱，軍方持續進行更詳細評估；這項最新評估更密切符合南韓軍方的分析，南韓軍方並無提及任何飛彈發射失敗。

美軍指出，北韓此次導彈試射沒有對北美或關島構成威脅，日本也表明未影響其安全。

(旺報)