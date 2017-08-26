世大運》1萬4千人吶喊 楊俊瀚2百公尺進決賽
全場1萬4000千名觀眾力挺，世大運男子百米金牌楊俊瀚，26日續拚男子2百公尺準決賽，楊俊瀚名列第1組第3道，跑出20秒78，以分組第2順利晉級稍後8點決賽，鄰道的南非好手提帝(Ncincihli Titi)則跑出20秒70拿下該組第1。
「飛毛腿」楊俊瀚出賽也是票房保證，26日田徑場售出門票超過1萬4千張（含1萬2千張預售及2500張現場票），是目前臺北世大運田徑開賽以來最多，同時也是臺北世大運自8/19開幕以來，單一競賽種類售票居冠。
楊俊瀚全國紀錄20秒53，亞錦賽奪金且締造本季最佳20秒66，他預賽繳出21秒09，準決賽跑出20秒78，順利晉級決賽。鄰道的南非好手提帝則是分組第1，他上屆光州世大運20秒68名列第4。
(中時電子報)
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