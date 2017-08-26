「世上最危險的城市」拚觀光！ 邀27名中國客到此一遊
索馬利亞（Somalia）政府為拓展亞洲遊客，本月邀27名中國遊客到首都摩加迪休（Mogadishu）旅遊，安全考量下全程保密，旅程結束後才對外公布消息。索馬利亞曾是觀光熱點，也是知名電影《黑鷹計畫》的拍攝地，但自1991年內戰爆發後，多年呈無政府狀態，戰火至今仍未平息，摩加迪休還被列過「世上最危險的10大城市」，一般遊客避之惟恐不及。
據BBC報導，這27名中國遊客在這趟旅程參觀了利多（Liido）沙灘和半島沙灘（Jazeera）、市集和國家劇院等景點，這是索馬利亞政府近年首次迎接的正式旅客，分析人士認為這能視為其局勢穩定度提高的指標。不過，中國駐索馬利亞大使館表示，此趟行前館方並不知情，也沒有和索馬利亞政府合作向中國推廣旅遊，並認為此地依然不適合旅遊，到上週都還有發生槍戰和爆炸案。
敢到摩加迪休旅遊的遊客雖然膽大，不過基於安全考量，通常會透過旅行業者安排，一下飛機就由多位配戴槍枝的武裝人員提供保護，並有翻譯隨行。在旅途中邊拍照邊觀光的普通舉動，到這個地方就變得相當危險，很容易讓當地暴力份子不滿而任意射殺。若想拍照留念，也要由專人與當地人交涉獲准後，才能「比較」保險的進行拍攝。
在台灣外交部的旅遊分級警示表中，目前此地依然在最高的紅色警示，是「最不宜前往之海盜國家」、「戰區且仍為極度危險的國家」，「政府與叛亂組織、綁架份子、武裝組織和海盜等交戰中」。
(中時)
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