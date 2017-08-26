基隆原民豐年祭登場 從早到晚嗨翻天
基隆市原住民聯合豐年祭昨熱鬧登場，為展現多元文化，市府今年首度安排阿美族在社寮橋上舉行海祭，另外也邀集各族於原住民文化會館廣場表演精彩舞蹈，活動從白天延續到夜晚，一系列的歌唱才藝表演輪番上陣，市長林右昌也盛情參與，為討海的基隆人，祈求豐收滿載。
豐年祭活動開始前，首先由10名著傳統服飾的阿美族勇士，列隊至市府門口「報喜」，並展開傳統歌舞，邀請林右昌參加慶典，一同前往社寮橋舉行海祭及迎送祖靈儀式，祈求漁家一年的豐收，表達對上蒼的感恩。
海祭之後，緊接著迎接祖靈進入原住民文化會館廣場，由原住民族總頭目謝信義負責主祭，在傳統、莊嚴的祈福祭祖儀式下，揭開豐年祭的序幕，另外還包括海濱地區、文化會館舞蹈團的迎賓舞蹈表演，以及大會舞、傳統舞蹈競賽。
林右昌指出，舉辦豐年祭的活動，是為了讓原住民的文化及語言能夠向下傳承，今年的豐年祭特別延續到晚上，若大家覺得效果不錯，明年不排除再延長為跨夜形式。
下午活動由泰雅族樂舞表演進行開場，並舉行原住民傳統舞蹈競賽，眾人熱情表演，展現歌舞的力與美，接著享用晚上的「千人晚宴」，並延續白天的熱情，在廣場中央升起營火，以音樂會的方式，邀集原住民各族代表演唱家鄉的傳統歌謠，完成此次盛大慶典，以期許基隆下一年能再度「歡喜豐收」。
(中時)
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