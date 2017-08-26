美華裔女藥師 涉嫌詐騙政府4.5億台幣
美國紐約州華裔女藥師黃軒（Hin Wong，音譯）涉嫌透過名下3間藥局，私下為病患續領藥物，詐騙政府超過1500萬美元（約台幣4.5億元）。黃軒已遭到盜竊及非法回扣等罪名起訴，最長可能面臨7年刑期。
黃軒24日被押入曼哈頓刑事法庭。根據法庭文件，她涉嫌於2014年7月至2017年8月期間，多次在曼哈頓華埠獲加街的「紐約西藥房」（NY Pharmacy），向醫療補助欺詐小組（MFCU）探員所喬裝的病患提供回扣，她還告訴探員，如果介紹其他人來購買藥品，就可以獲得好處。
檢方表示，黃軒在病患不知情的情況下，自動為病人申請續購藥物，但領來的藥物並未給予病人，報銷的款項就落入黃軒的口袋。黃軒另2間已停業的藥房亦可能涉及同類罪行，目前正深入調查，當局已下令她繳還冒領藥品獲得的1100萬美元。
美國聯邦及紐約州法律規定，藥局不得向病患提供回扣，同時也禁止藥房在未諮詢病患之前，續領其處方藥物，兩者均屬刑事罪行。
(中時)
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