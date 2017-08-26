屏縣南州壽元村長遭罷免 罷免新制上路首例

南州鄉壽元村長陳明倫遭罷免確定，直呼真的不公平。（林和生攝）

南州鄉壽元村長罷免案開票結果，現任村長陳明倫遭罷免確定。（林和生攝）

不滿現任屏東縣南州鄉壽元村長陳明倫，在未經多數村民同意前，即讓鄉公所將新的納骨塔建在南州交流道前，村民26日發動罷免案投票，共有310名村民投票，其中277票贊成，確定陳明倫遭罷免，將由鄉公所派代新村長。

以全村1033票來說，罷免新制上路後改為4分之1達罷免標準，因此若達259票便通過罷免，這也是罷免新制上路後，首位遭罷免成功案例。

但陳明倫獲悉結果後不滿表示，2年多前自己以455票得票當選，如今罷免259票就罷免成功，根本沒有民意基礎可言，大呼不公平。他也強調，納骨塔設立是鄉長提議、代表會決定，他只是一名村長，毫無決定權，認為一切都是政治恩怨，不過既然已成事實，就只能接受。

(中時)