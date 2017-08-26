白宮：短期內不會對委內瑞拉動武

美國白宮國家安全顧問麥克馬斯特25日表示，雖然總統川普本月初才說過不排除對委內瑞拉採取軍事行動，但美國短期內不會對委內瑞拉動武。

麥克馬斯特（H.R. McMaster）在白宮記者會上表示，針對委國總統馬杜羅的獨裁政權，「沒有單純的軍事、外交或經濟選項，我們將嘗試結合所有元素。」

麥克馬斯特說：「我們經常盤算各式各樣的應變計畫，以及未來如何演變，但顯然任何決定都將與我們在該地區的合作夥伴商量。在不久的將來，不會有軍事行動」。

川普上月在新澤西州的高爾夫球俱樂部發表演說時表示，不排除對委內瑞拉採取軍事行動。當時他說：「委內瑞拉不是很遙遠，人民正在受苦及死亡。我們對委內瑞拉有很多選項，包括必要的、可能的軍事選項。」

(中時)