世大運》平個人最佳 陳傑4百欄摘銀

世大運我國400公尺跨欄好手陳傑。(資料照／中央社)

世大運男子400公尺跨欄決賽，我國好手陳傑26日繳出平個人最佳49秒05的成績，不敵多明尼加山多斯(Juander Santos)，最終摘下銀牌。

陳傑在104年高雄全運寫下49秒05個人最佳，世大運4百欄準決賽繳出49秒73。26日決賽8人中，有3人最佳跑進49秒內，多明尼加山多斯今年英國倫敦世錦賽繳出49秒04，他生涯最佳48秒59，波蘭多貝克(Patryk Dobek)生涯最佳也有48秒40。

陳傑決賽排在第4道，可惜最終直線不敵多明尼加山多斯(Juander Santos)銀恨，山多斯以48秒65奪金。我國400公尺跨欄紀錄則是陳天文的48秒63，於2001年北京世大運締造並摘下銅牌。

(中時電子報)