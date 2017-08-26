詐欺車手開車肇事 2嫌就逮
1輛黑色轎車，23日下午在南投市中興新村與他車擦撞，警方前往處理時，發現吳姓駕駛與劉姓乘客神情不安，且車內掉落2張提款卡，查經為涉詐警示帳戶，確認為詐騙集團車手，除逕行逮捕，另在該車副駕駛前方抽屜，起出現金3萬8000元贓款。
中興分局光明派出所表示，23日下午接獲田園街、光明一路口前有車禍發生，員警到場處理並登記肇事車輛雙方駕駛資料時，發現其中1車21歲吳姓駕駛與20歲劉姓乘客神情緊張，警員雖感納悶有所警覺，但因2人均受傷，先送往南投醫院就醫初步檢查身體狀況。
員警在製作車禍現場圖時，現場有目擊民眾表示，該車原有4名男子，除了受傷的2人，另2人在撞車後立即離開；警方更覺可疑，除確認2卡維涉詐警示帳戶，3萬8000元等贓款。
警方在醫院確認受傷2嫌可自行出院得同時，立即前往醫院逕行逮捕，並擴大調查追緝在嫌犯；吳、劉坦承詐欺車手身分，全案經偵訊後依涉嫌詐欺罪移送南投地方法院檢察署偵辦。
中興分局分局長徐章哲呼籲，詐騙集團在招募新車手時，往往灌輸錯誤觀念，遭查獲並經法院判決有罪確定後，尚須承擔鉅額民事賠償責任，民眾切勿以身試法，貪圖小利而淪為詐欺車手，以免後悔莫及。
現今詐騙案件層出不窮，手法推陳出新，呼籲民眾接到不明人士電話或訊息應提高警覺，莫急莫慌先冷靜查明原委避免被騙，如有接獲類似電話或訊息，應向警方報案或撥打165反詐騙專線尋求諮商與協助。
(中時)
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