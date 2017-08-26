高市孝行獎10人獲表揚 2榮膺全國獎
百善孝為先，她們是最佳表率。越配阮沂瑩挺過88風災後，照顧癱瘓丈夫，將公婆如父母侍奉，撫養一雙子女長大，無怨無悔扛起家庭重擔。張庭華為照顧失能雙親，一生不婚、辭職專心在家照料兩老。兩人雙雙獲得高市及全國孝行獎表揚。
36歲阮沂瑩嫁來台灣15年，與夫家走過88風災悲創傷後，在杉林大愛里展開新生活，未料3年前，丈夫因腦幹出血全身癱瘓，她不離不棄照顧臥病在床丈夫，同時照顧年邁公婆，是街坊鄰居公認的好媳婦。
她謙稱，自己只是做份內事，已經8年沒回越南老家，打電話回家總是報喜不報憂，不敢將這些年所承受的苦痛告知父母，她認為台灣處處有溫暖，她相當欣慰就讀國中的子女，能為她分憂解勞。
44歲雙胞胎姊妹張庭華、張庭蓁，家住大社區，家中有五姊妹，早年雙親靠編竹簍養家。10多年前，雙親相繼病倒，母親脊椎側彎開刀後，又罹患帕金森氏症，身材嬌小的庭華，背著媽媽行動，照顧生活起居。
未料，近年父親也罹患失智症，甚至半夜拿刀揮舞，庭華只好保持淺眠，時刻上緊發條，留意雙親狀況，但也一度讓她罹患憂鬱症，所幸有好姐妹庭蓁做後盾，她才能辭掉工作專心照顧兩老，姐妹情深的她們，寧可不婚也要陪伴雙親終老。
今天高市民政局在君鴻酒店表揚10位孝行楷模，分別為阮沂瑩、張庭華、翁念恩、顏雪怡、宋雲祥、王詩琴、韓佳慧、王心儀、林玉真、林孟錡等，市長陳菊親自公開頒獎。
(中時)
關鍵字：全國孝行獎
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。