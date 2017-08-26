高市孝行獎10人獲表揚 2榮膺全國獎

高市頒發孝行獎楷模，越南籍配偶阮沂瑩（右二）同時榮獲全國孝行獎殊榮。（柯宗緯攝）

雙胞胎姊妹張庭華（左）、張庭蓁，照顧年邁失能雙親，孝行感人，獲得高雄市及全國孝行獎表揚。（柯宗緯攝）

高市頒發孝行獎，共推薦選出10位孝行楷模，由市長陳菊（後排中）親自授獎。（柯宗緯攝）

百善孝為先，她們是最佳表率。越配阮沂瑩挺過88風災後，照顧癱瘓丈夫，將公婆如父母侍奉，撫養一雙子女長大，無怨無悔扛起家庭重擔。張庭華為照顧失能雙親，一生不婚、辭職專心在家照料兩老。兩人雙雙獲得高市及全國孝行獎表揚。

36歲阮沂瑩嫁來台灣15年，與夫家走過88風災悲創傷後，在杉林大愛里展開新生活，未料3年前，丈夫因腦幹出血全身癱瘓，她不離不棄照顧臥病在床丈夫，同時照顧年邁公婆，是街坊鄰居公認的好媳婦。

她謙稱，自己只是做份內事，已經8年沒回越南老家，打電話回家總是報喜不報憂，不敢將這些年所承受的苦痛告知父母，她認為台灣處處有溫暖，她相當欣慰就讀國中的子女，能為她分憂解勞。

44歲雙胞胎姊妹張庭華、張庭蓁，家住大社區，家中有五姊妹，早年雙親靠編竹簍養家。10多年前，雙親相繼病倒，母親脊椎側彎開刀後，又罹患帕金森氏症，身材嬌小的庭華，背著媽媽行動，照顧生活起居。

未料，近年父親也罹患失智症，甚至半夜拿刀揮舞，庭華只好保持淺眠，時刻上緊發條，留意雙親狀況，但也一度讓她罹患憂鬱症，所幸有好姐妹庭蓁做後盾，她才能辭掉工作專心照顧兩老，姐妹情深的她們，寧可不婚也要陪伴雙親終老。

今天高市民政局在君鴻酒店表揚10位孝行楷模，分別為阮沂瑩、張庭華、翁念恩、顏雪怡、宋雲祥、王詩琴、韓佳慧、王心儀、林玉真、林孟錡等，市長陳菊親自公開頒獎。

(中時)