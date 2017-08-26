警消之光！高市女消世界警消運動會穿金戴銀

高市消防局二大隊員鄭莛芸（左二）、高桂分隊隊員黃冠幀（左三）參加「2017第17屆世界警察消防運動會」，囊括3金9銀1銅。（黃冠幀提供）

高市消防局二大隊員鄭莛芸一舉拿下3金7銀佳績。（鄭莛芸提供）

高桂分隊隊員黃冠幀勇奪兩銀1銅好成績。（黃冠幀提供）

世大運台灣表現亮眼，而甫落幕的「2017世界警察消防運動會」，我國選手亦為台爭光。高市消防局第2大隊隊員鄭莛芸、高桂分隊隊員黃冠幀，與全球近萬名警消、執法人員競賽，在游泳、田徑等項目，共囊括3金9銀1銅，堪稱消防雙英雌。

32歲鄭莛芸投入消防工作7年，二度代表消防署參賽，她對自我要求甚高，賽前壓力頗大，「我恨自己達不到目標，邊游邊哭」，甚至右手肘肌腱拉傷，一度萌生放棄念頭，想把機會讓給更有希望的人，所幸教練從旁鼓勵，調整訓練方式讓她再上戰場。

她這次參賽寫下個人最佳成績，在游泳、田徑等拿下3金7銀，其獲得2金的女子200公尺混合式接力、自由式接力雙雙打破大會紀錄。風光的背後，是她帶傷上陣，犧牲休息時間換來的，這也是她生涯最後一場專業賽，自認人生不會有所遺憾。

30歲黃冠幀從小就有運動細胞，練桌球起家，這次首度出國爭光，在桌球女單項目，8強取4強時，遇上大陸金牌飲恨，但在桌球女雙項目與學姊陳婉玲以絕佳默契奪銅。另外，個人田徑賽項目，勇奪1萬公尺銀牌、三級跳銀牌。

她當年因擔任消防員的姊姊建議下，順利報考錄取消防員，平常工作要耗費極大體力，她利用瑣碎時間鍛鍊，加強重訓、跑步維持最佳狀態，她更自我期許要當「全能選手」，未來有意報名更多項目。

(中時)